Трагедия в Рышканах: 10-летняя девочка утонула во время купания

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Сегодня утром сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) вытащили из воды тело 10-летней девочки. Она утонула во время купания в водоёме в селе Корлатены Рышканского района.

По данным пресс-службы ГИЧС, трагедия произошла вчера, 30 июля. На место происшествия прибыл экипаж спасателей. В результате подводных поисков труп девочки был найден сегодня утром. Водолазы вытащили тело из 3-метровой глубины.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

По данным ГИЧС, с начала года в водоёмах страны утонули 54 человека, в том числе пятеро детей.

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