Трагедия в Рыбнице: 16-летняя девушка скончалась в результате отравления крысиным ядом

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10-летний брат погибшей был госпитализирован. Жуткий инцидент произошёл в населённом пункте Рыбницкого района.

По словам врачей, состояние несовершеннолетнего оценивается как средней степени тяжести. Согласно предварительным данным, дети решили самостоятельно провести в доме дератизацию, в результате чего получили отравление, передаёт realitatea.md.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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