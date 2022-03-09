Трагедия в Рыбнице: 16-летняя девушка скончалась в результате отравления крысиным ядом

Трагедия в Рыбнице: 16-летняя девушка скончалась в результате отравления крысиным ядом

10-летний брат погибшей был госпитализирован. Жуткий инцидент произошёл в населённом пункте Рыбницкого района. 

По словам врачей, состояние несовершеннолетнего оценивается как средней степени тяжести. Согласно предварительным данным, дети решили самостоятельно провести в доме дератизацию, в результате чего получили отравление, передаёт realitatea.md.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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