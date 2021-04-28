Трагедия в России: гражданина Молдовы придавило фурой

Трагедия в России: гражданина Молдовы придавило фурой

Инцидент произошёл в Пензенской области. Водителя придавило фурой, он скончался на месте происшествия.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области со ссылкой на слова очевидцев пояснили, что мужчина решил заменить колесо и установил домкрат. Ветер качнул автомобиль и он придавил водителя, передаёт penzainform.ru.

Личность водителя установили. Им оказался 65-летний житель Молдовы.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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