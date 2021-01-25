Трагедия в Резине: полицейского нашли мёртвым в ванной

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Инцидент произошёл сегодня утром в селе Трифешть Резинского района.

Речь идёт о 32-летнем сотруднике Инспектората полиции Резины. Его бездыханное тело нашла 29-летняя супруга. Она же и вызвала полицию, передаёт deschide.md.

Согласно предварительным данным, на трупе не было обнаружено следов насильственной смерти. При каких обстоятельствах скончался полицейский, пока неизвестно.

По данному факту было инициировано внутреннее расследование. Труп отправлен на экспертизу для установления точной причины смерти.

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