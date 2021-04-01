Трагедия в Резине: пенсионерку до смерти избил собственный сын

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Инцидент произошёл в селе Солончены Резинского района.

Бездыханное тело 64-летней женщины обнаружили накануне вечером. Медэксперты нашли на трупе множественные признаки насильственной смерти, пишет deschide.md.

Как позже выяснили правоохранители, у женщины произошёл конфликт с сыном. Мужчина избил мать, в результате полученных травм она скончалась.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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