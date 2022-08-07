Трагедия в Оргееве: мужчину убило током при замене лампочки

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29-летнего мужчину ударило током, когда он пытался вкрутить лампочку. К сожалению, он скончался до приезда скорой помощи.

Согласно полученным данным, мужчина находился с родственниками в гостях у тёщи. Он решил заменить лампочку. Родственники услышали грохот. Мужчину нашли без сознания. На место происшествия прибыла скорая помощь. Врачи пытались реанимировать мужчину, но безрезультатно, передает tv8.md.

Следов насильственной смерти не было обнаружено. Тело отправили на экспертизу. Обстоятельства трагедии выясняются.

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