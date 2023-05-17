Трагедия в Оргееве: младенец умер по дороге в больницу

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Трагический инцидент произошёл вчера вечером в селе Погребены.

Как рассказала пресс-секретарь ИП Оргеева Елена Бэетрэу, 27-летняя женщина уложила 4-месячную дочь спать. После того, как девочка заснула, мать насторожило изменение цвета кожи младенца.

Встревоженная сельчанка обратилась за помощью к соседке-медсестре, которая оказала ребёнку первую помощь и вызвала “скорую”. Врачи направились с маленьким пациентом в Оргеевскую районную больницу, но по дороге малышка скончалась, пишет pulsmedia.md.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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