Трагедия в Оргееве: младенец умер по дороге в больницу

Трагический инцидент произошёл вчера вечером в селе Погребены.
Как рассказала пресс-секретарь ИП Оргеева Елена Бэетрэу, 27-летняя женщина уложила 4-месячную дочь спать. После того, как девочка заснула, мать насторожило изменение цвета кожи младенца.
Встревоженная сельчанка обратилась за помощью к соседке-медсестре, которая оказала ребёнку первую помощь и вызвала “скорую”. Врачи направились с маленьким пациентом в Оргеевскую районную больницу, но по дороге малышка скончалась, пишет pulsmedia.md.
Полиция проводит расследование трагического случая.
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