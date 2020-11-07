Трагедия в Окнице. Мужчина избил до потери сознания свою девушку, а после повесился

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Инцидент произошёл накануне в селе Унгурь.

32-летний сельчанин пришёл в гости к своей 27-летней девушке и стал к ней приставать, но она оказала сопротивление. Между парой возник конфликт, в результате которого мужчина повалил возлюбленную на пол и начал душить. Жертва потеряла сознание, пишет deschide.md.

Подумав, что девушка умерла, мужчина прибежал к родственнице, которая жила неподалеку, и рассказал о случившемся. Она отправилась к жертве и увидела, что потерпевшая пришла в себя. Вернувшись домой, женщина обнаружила нападавшего повешенным во дворе.

Мужчину вытащили из петли и отвезли в больницу в состоянии комы. К несчастью, через три дня после инцидента пациент скончался на больничной койке.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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