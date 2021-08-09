Трагедия в Леова: девочка-подросток утонула в свой день рождения

Трагедия в Леова: девочка-подросток утонула в свой день рождения

Трагедия произошла в воскресенье в населённом пункте Яргара Леовского района.

По данным местной полиции, 14-летняя девочка отмечала день рождения с родителями и родственниками на берегу озера. Именинница с компанией плавала на самодельном плоту. В какой-то момент плавсредство не выдержало перегруза и сломалось, пишет deschide.md.

Трое детей упали в воду: двоих удалось спасти, а девочка-подросток утонула. Её бездыханное тело вытащили из воды спасатели.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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