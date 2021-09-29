Трагедия в Криулянах: мужчина сгорел заживо во время время пожара

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Чудовищный случай произошёл минувшим вечером в селе Магдачешты.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул в двухэтажном доме. На место ЧП прибыли 4 пожарных расчёта. Во время тушения спасатели обнаружили обгоревший труп 38-летнего мужчины. В загоревшемся доме находился ещё один человек. Ему удалось самостоятельно выбраться из горящего здания. Мужчина получил серьёзные ожоги и был госпитализирован.

В результате пожара были полностью уничтожены мансарда и крыша дома площадью 126 кв.м. Причина и обстоятельства возгорания выясняются.

Стоит отметить, что с начала 2021 года в стране было зарегистрировано 1152 пожара, в результате которых погибли 63 человека, в том числе один ребёнок.

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