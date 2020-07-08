Трагедия в Костештах: мужчина погиб после удара током

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Трагический инцидент произошёл накануне в селе Костешты Яловенского района. 39-летнего мужчину ударило током на опоре ЛЭП. В результате он упал с высоты и погиб.

По словам примара населённого пункта, мужчина устанавливал телевизионный кабель. Он работал в компании, предоставляющей услуги подключения кабельного телевидения, пишет publika.md.

После осмотра на теле погибшего обнаружили ожоги на пальцах, что говорит о поражении электрическим током. Точную причину смерти предстоит установить в результате судебно-медицинской экспертизы.

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