Трагедия в Кишинёве: мужчина умер во время прогулки на глазах у жены

Трагедия в Кишинёве: мужчина умер во время прогулки на глазах у жены

68-летний мужчина умер вчера во время вечерней прогулки с женой. Инцидент произошёл в столичном секторе Буюканы.

Согласно полученным данным, супруги гуляли по улице Алба-Юлия, в один момент мужчина потерял сознание и упал. На место прибыла бригада врачей, однако пенсионера не удалось спасти. Согласно предварительным выводам специалистов, у мужчины случился инфаркт, передаёт deschide.md.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

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