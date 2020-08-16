Трагедия в Кишинёве: мужчина умер после падения с четвёртого этажа

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44-летний мужчина скончался после того, как упал с четвертого этажа жилого дома. Инцидент произошёл минувшей ночью на улице Белград в секторе Ботаника.

В полицию поступило сообщение о том, что на балконе находится подозрительный человек. На место происшествия прибыли правоохранители. Они попросили мужчину слезть с балкона, но он отказался. Пытаясь перепрыгнуть на другой балкон, он не удержался и упал.

На место ЧП прибыла “скорая”. Потерпевшего госпитализировали, но спасти его, к сожалению, не удалось. Мужчина скончался от полученных в результате падения травм, сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати. Известно, что погибший был в гостях у друзей, с которыми они распивали спиртные напитки, передаёт deschide.md.

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