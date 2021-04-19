Трагедия в Кишинёве: молодой человек погиб после падения с девятого этажа

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Несчастный случай произошёл сегодня утром на улице Валя Трандафирилор сектора Ботаника.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, речь идёт о 21-летнем молодом человеке. Он разбился насмерть, упав с 9-го этажа. Предварительная версия случившегося – суицид, передаёт deschide.md.

– Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. По словам очевидцев, молодой человек проявлял агрессивное поведение. По данному факту возбуждено уголовное дело, – сообщила пресс-секретарь.

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