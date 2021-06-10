Трагедия в Кишинёве: 24-летняя жительница сбросилась с 14-го этажа

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Трагический инцидент случился этой ночью на улице Георге Асаки.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, труп 24-летней горожанки нашли во дворе жилого дома без признаков насильственной смерти. Было установлено, что женщина сбросилась с 14-го этажа дома, в котором проживала со своим возлюбленным. В момент трагедии его не было в квартире.

Погибшая перед смертью оставила прощальную записку, пишет deschide.md. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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