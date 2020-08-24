Трагедия в Каушанах: пьяный водитель без прав насмерть сбил женщину

Трагедия в Каушанах: пьяный водитель без прав насмерть сбил женщину

Инцидент произошёл прошлым вечером в селе Заим Каушанского района. 

Женщина ехала на велосипеде по сельской центральной дороге. В результате наезда она скончалась на месте.

18-летний водитель попытался скрыться с места ДТП, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, пишет deschide.md. Как выяснилось, юноша сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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