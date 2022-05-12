Трагедия в Карманово: мужчина скончался в результате падения в колодец

0

В Григориопольский РОВД поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что, прибыв по вызову, они обнаружили труп 61-летнего хозяина дома.

Правоохранители на месте происшествия опросили очевидцев события. Выяснили: владелец дома во дворе с гостями распивал спиртное. Мужчина сидел на крышке неплотно закрытого колодца. В какой-то момент на глазах у знакомых он завалился на бок и упал внутрь – на глубину 1,5 метра. Приятели своими силами подняли мужчину на поверхность и вызвали “скорую”. Пострадавший скончался до приезда медработников, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По предварительным данным специалистов, мужчина получил перелом позвоночника и травматический шок, от чего и наступила смерть. По факту происшествия проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.