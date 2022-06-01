Трагедия в Калараше: мужчина ударом по голове убил отчима

Трагедия в Калараше: мужчина ударом по голове убил отчима

Всё произошло прошлой ночью в селе Селиштя Ноуэ.

По предварительным данным, 52-летний мужчина погиб от руки 29-летнего пасынка. Между проживавшими в одном доме мужчинами случился конфликт, в ходе которого хозяин дома получил удар тупым предметом по голове, пишет deschide.md.

Подозреваемый был задержан на 72 часа, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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