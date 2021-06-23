Трагедия в Калараше: 18-летний парень выстрелил себе в голову из охотничьего ружья

Трагедия в Калараше: 18-летний парень выстрелил себе в голову из охотничьего ружья

Трагический инцидент произошёл накануне в селе Питушка.

Как сообщила пресс-секретарь инспектората полиции Калараша Кристина Викол, труп молодого человека обнаружил владелец хозяйства, на территории которого погибший работал. Рядом лежало охотничье ружьё, пишет deschide.md.

По предварительным данным, молодой человек взял оружие без разрешения. Обтоятельства происшествия устанавливаются.

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