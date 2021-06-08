Трагедия в Яловенах: у водителя случился инфаркт за рулём

Трагедия в Яловенах: у водителя случился инфаркт за рулём

Инцидент произошёл накануне в селе Русештий Ной. Бездыханное тело 65-летнего мужчины обнаружил прохожий.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина управлял мотоциклом Delta. Он ехал из дома к центральной улице села. В этот момент у него случился инфаркт, передаёт deschide.md.

На место прибыла бригада врачей, которая констатировала смерть мужчины. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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