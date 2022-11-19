Трагедия в Яловенах: найдено тело 16-летнего подростка

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В полицию накануне обратилась жительница Яловенского района.

Она рассказала, что её 16-летний сын записал голосовое сообщение и оставил предсмертную записку в социальных сетях. Бездыханное тело юноши было найдено на территории заброшенного здания, пишет gagauzinfo.md.

Предварительные результаты экспертизы показали, что следов насильственной смерти на теле не было. Только травмы, характерные для падения с большой высоты.

Детали трагедии устанавливаются.

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