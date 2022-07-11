Трагедия в Италии: гражданин Молдовы утонул в озере

Трагедия в Италии: гражданин Молдовы утонул в озере

Инцидент произошёл накануне вечером. 19-летний гражданин Молдовы утонул в озере Авильяна, где он находился с друзьями. 

По данным местных СМИ, погибший проживал в Турине. Парень зашёл в воду и исчез. Его товарищи вызвали спасателей.

Прибывшие на место водолазы нашли бездыханное тело молодого человека. По предварительным данным, ни погибший, ни его друзья не умели плавать, передаёт realitatea.md.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

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