Трагедия в Хынчештах: что показало вскрытие

0

6-летний мальчик из Хынчешт, который был найден вчера мёртвым в туалете во дворе дома, захлебнулся. Об этом свидетельствуют результаты вскрытия. Информацию подтвердила пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешт Кристина Викол.

Согласно представленным судмедэкспертами результатам, на теле мальчика не было найдено следов насильственной смерти. Таким образом, было установлено, что он захлебнулся после того, как провалился в туалет во дворе дома, передаёт unimedia.info.

Напомним, что 6-летний ребёнок пропал во вторник в первой половине дня. Десятки полицейских и волонтёров были задействованы в его поисках. Спустя два дня мальчика нашли мёртвым в туалете во дворе дома, где он жил с семьей.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.