Трагедия в Германии: 3-летний малыш из Молдовы погиб, упав с высоты

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Инцидент произошёл 28 июня в немецком городе Оффенбах. Об этом сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

По данным пресс-службы ведомства, малыш упал с третьего этажа жилого дома и скончался от полученных травм. Представители Консульства РМ в Германии находятся в постоянном контакте с родителями погибшего ребёнка. Молдавские дипломаты оказывают им необходимую помощь в оформлении документов для репатриации тела малыша.

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