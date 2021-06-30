Трагедия в Германии: 3-летний малыш из Молдовы погиб, упав с высоты

Трагедия в Германии: 3-летний малыш из Молдовы погиб, упав с высоты

Инцидент произошёл 28 июня в немецком городе Оффенбах. Об этом сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции.

По данным пресс-службы ведомства, малыш упал с третьего этажа жилого дома и скончался от полученных травм. Представители Консульства РМ в Германии находятся в постоянном контакте с родителями погибшего ребёнка. Молдавские дипломаты оказывают им необходимую помощь в оформлении документов для репатриации тела малыша.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md