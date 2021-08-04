Трагедия в Фалештах: мужчина взял в заложники детей и покончил с собой

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Инцидент произошёл вчера вечером в селе Иленуца. В полицию обратилась местная жительница.

Женщина сообщила, что её 25-летний сожитель, находясь в нетрезвом состоянии, ведёт себя агрессивно. Как оказалось, мужчина удерживал 16-летнюю девочку и 12-летнего мальчика и угрожал детям ножом.

Правоохранителям удалось освободить несовершеннолетних, пишет deschide.md. Однако сам агрессор, угрожая покончить жизнь самоубийством, воткнул нож себе в грудь. Рана оказалась смертельной: вскоре после прибытия врачей скорой помощи мужчина скончался.

Полиция разбирается во всех деталях трагического происшествия.

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