Трагедия в Фалештах: грузовик сбил насмерть пешехода

Трагедия в Фалештах: грузовик сбил насмерть пешехода

Авария произошла сегодня утром на трассе М-5, вблизи села Глижень. 

По данным полиции, грузовик ехал из Кишинёва в Единцы, за рулём находился 40-летний житель Калараша. Он сбил 30-летнего жителя села Мэрэндень Фалештского района. В результате полученных травм пешеход скончался на месте.

Правоохранители установили, что водитель грузовика был трезвым. Обстоятельства трагедии выясняются.

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