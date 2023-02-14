Трагедия в Фалештах: грузовик сбил насмерть пешехода

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Авария произошла сегодня утром на трассе М-5, вблизи села Глижень.

По данным полиции, грузовик ехал из Кишинёва в Единцы, за рулём находился 40-летний житель Калараша. Он сбил 30-летнего жителя села Мэрэндень Фалештского района. В результате полученных травм пешеход скончался на месте.

Правоохранители установили, что водитель грузовика был трезвым. Обстоятельства трагедии выясняются.

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