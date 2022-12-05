Трагедия в Фалештах: автомобиль сбил насмерть 10-летнюю девочку

Трагедия в Фалештах: автомобиль сбил насмерть 10-летнюю девочку

Авария произошла в минувшую пятницу в Фалештах. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась. 

По данным полиции, за рулём Mitsubishi находилась 24-летняя жительница Сорок. Она выехала на обгон двух автомобилей, которые встали у “зебры”, чтобы пропустить пешеходов. В результате женщина сбила 10-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в реанимацию, где она вскоре скончалась.

Правоохранители выяснили, что у водительницы были права и она была трезвой. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося выясняются.

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