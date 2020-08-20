(ОБНОВЛЕНО) Трагедия в Дубоссарах: брат с сестрой утонули в Днестре

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По информации ГИЧС, дети 9 и 10 лет утонули в Днестре. Трагедия произошла вчера днём ​​в селе Кошница Дубоссарского района.

Как передаёт deschide.md, 29-летняя женщина отдыхала на берегу Днестра с тремя детьми. Женщина разрешила двум старшим детям искупаться, но через некоторое время позвала их на берег. В то время как мать занималась младшим ребёнком, старшие снова залезли в воду. Подумав, что дети ушли домой, женщина покинула берег реки. Не застав несовершеннолетних дома, мать обратилась в службу 112.

Прибывшие на место спасатели извлекли тела детей из воды. Полиция расследует трагический случай.

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