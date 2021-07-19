Трагедия в Дрокии: группа сельчан в результате конфликта до смерти избила мужчину

Трагедия в Дрокии: группа сельчан в результате конфликта до смерти избила мужчину

По данным полиции, 21-летний житель Кишинёва со своим 17-летним братом приехал в село Никорены навестить бабушку и деда.

На улице братья встретили группу из четырёх сельчан в возрасте от 20 до 25 лет. Между подвыпившими парнями завязался конфликт, пишет unimedia.info.

“Разборки” завершились трагично: тело 21-летнего мужчины без сознания нашла на улице его мать. Врачи констатировали смерть парня.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых задержаны. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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