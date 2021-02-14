Трагедия в Чимишлии: ребёнок скончался в результате отравления угарным газом

Трагедия в Чимишлии: ребёнок скончался в результате отравления угарным газом

Инцидент произошёл накануне вечером в селе Фетица. Мальчики 7 и 10 лет вошли в ванную комнату, а спустя несколько минут упали в обморок. 

Детей без сознания обнаружили родители. Они вызвали “скорую”.

Обоих мальчиков госпитализировали, однако спасти младшего не удалось – он скончался в больнице. Состояние старшего оценивается как удовлетворительное, он в реанимации.

По предварительным данным, дети отравились газом, который просочился из установленной в ванной комнате колонки. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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