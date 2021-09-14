Трагедия в Чимишлии: мужчина до смерти забил сожительницу

Трагедия в Чимишлии: мужчина до смерти забил сожительницу

Ранее в его отношении неоднократно возбуждали уголовные дела по факту насилия в семье. 

Чудовищный случай произошёл в минувшие выходные в селе Порумбрей Чимишлийского района. Во время распития спиртного между сожителями вспыхнула ссора. Мужчина нанёс возлюбленной множественные удары в область живота и по лицу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, передаёт deschide.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит тюремный срок.

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