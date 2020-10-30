Трагедия в Чадыр-Лунге: мужчина до смерти избил сожительницу

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Жестокое убийство произошло в муниципии Чадыр-Лунга. Там от побоев со стороны сожителя скончалась 42-летняя женщина.

По данным управления полиции Гагаузии, смерть наступила в результате семейного конфликта. Во время ссоры 50-летний житель Чадыр-Лунги, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил свою гражданскую жену. От побоев она скончалась, передаёт gagauzinfo.md.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Виновному грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.

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