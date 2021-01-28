Трагедия в Чадыр-Лунге: молодого человека сбил поезд

Трагедия в Чадыр-Лунге: молодого человека сбил поезд

В результате полученных травм пострадавший скончался.

Инцидент произошёл сегодня в городе Чадыр-Лунга. Согласно предварительным данным, 22-летний молодой человек переходил железнодорожные пути, движение на которых регулируется шлагбаумом. Его сбил грузовой поезд, передаёт deschide.md.

Парень получил травмы. На место ЧП прибыла скорая помощь, однако пациент скончался по дороге в больницу.

По данному факту инициировано расследование.

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