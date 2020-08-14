Трагедия в Бендерах: подвыпивший мужчина утонул в Днестре

Трагедия в Бендерах: подвыпивший мужчина утонул в Днестре

Инцидент произошёл в районе очистных сооружений. Двое друзей отдыхали на берегу реки с утра. Распивали спиртное. Уже изрядно выпив, один из них пошёл купаться. Отплыв около 20 метров от берега, 40-летний мужчина начал тонуть.

Ему на помощь в воду прыгнул товарищ и попытался вытащить на берег. Но, потеряв силы, не смог удержать. Мужчина на его глазах ушёл на дно, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Сейчас на месте работают водолазы. Специалисты проверяют все возможные подводные места. Тело пока не обнаружено.

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