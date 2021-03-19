Трагедия в Бендерах: пьяный сын до смерти избил отца

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Тяжкое преступление произошло накануне вечером. На месте правоохранители обнаружили следы борьбы, в комнате – бездыханное тело отца, рядом – сына в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, 30-летний подозреваемый нигде не работал, в городе жил на съёмной квартире. С отцом давно не виделся, а при встрече мужчины решили выпить.

Родитель стал поучать отпрыска, пишет mvdpmr.org. Завязалась ссора, в какой-то момент сын стал избивать отца. На теле 59-летнего погибшего медэксперты обнаружили множество ушибов и кровоподтеков, несколько сломанных рёбер.

Подозреваемый сразу признался в содеянном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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