Трагедия в Бельцах: троих рабочих придавило гранитными плитами, один скончался (ФОТО)

Трагедия в Бельцах: троих рабочих придавило гранитными плитами, один скончался (ФОТО)

Инцидент произошёл вчера вечером на территории предприятия на улице Штефана чел Маре в Бельцах. Троих рабочих придавило гранитными плитами, когда их выгружали из грузовика. На место прибыли спасатели. 

34-летний мужчина погиб на месте. Ещё двое пострадавших в возрасте 34 и 35 лет были доставлены в больницу с различными травмами.

Стоит отметить, что вес гранитных плит, упавших на рабочих, составлял 1,5 тонны. Все обстоятельства трагедии выясняются.

За последние 24 часа помощь спасателей и пожарных понадобилась в 59 чрезвычайных ситуациях, сообщает ГИЧС.

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