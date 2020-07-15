Трагедия на воде: женщина утонула во время купания в Днестре

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Трагедия произошла накануне на одном из речных пляжей. Двое мужчин и две их спутницы отдыхали на берегу, выпивали.

Будучи под хмельком, трое из них вошли в воду. Течением купающихся стало уносить на глубину: одна из женщин стала тонуть.

Очевидцы, наблюдавшие за происходящим, вызвали спасателей, которые вытащили женщину из воды. К сожалению, пишет mvdpmr.org, врачи констатировали смерть 39-летней тираспольчанки.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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