Трагедия на воде: в озере утонул 19-летний парень

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Трагедия произошла на одном из озёр посёлка Новотираспольский.



Молодой человек и девушка катались на велосипедах, пишет mvdpmr.org. Подъехав к водоёму, решили искупаться. Когда подплывали к берегу, 19-летний парень вдруг стал тонуть. Девушка заметила отсутствие знакомого на поверхности воды и позвонила в милицию.

Прибывшие на место водолазы обследовали дно водоёма. Тело молодого человека нашли на глубине на расстоянии 8-9 метров от берега.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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