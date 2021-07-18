Трагедия на воде: в озере утонул 19-летний парень

Трагедия на воде: в озере утонул 19-летний парень

Трагедия произошла на одном из озёр посёлка Новотираспольский.

Молодой человек и девушка катались на велосипедах, пишет mvdpmr.org. Подъехав к водоёму, решили искупаться. Когда подплывали к берегу, 19-летний парень вдруг стал тонуть. Девушка заметила отсутствие знакомого на поверхности воды и позвонила в милицию.

Прибывшие на место водолазы обследовали дно водоёма. Тело молодого человека нашли на глубине на расстоянии 8-9 метров от берега.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md