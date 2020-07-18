Трагедия на воде: в озере Оргеева утонула 21-летняя девушка

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Трагедия произошла минувшей ночью в озере Оргеева. Через несколько дней погибшей должно было исполниться 22 года.

На место происшествия прибыла бригада Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Бездыханное тело девушки было найдено в 10 метрах от берега, передаёт radioorhei.info.

Примечательно, что трагедия произошла в зоне, где купание запрещено. Девушка отдыхала там со своими друзьями. По словам очевидцев, компания употребляла спиртные напитки. Между ними произошла ссора, после которой девушка пропала.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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