Трагедия на воде: в Днестре утонул рыбак

Трагедия на воде: в Днестре утонул рыбак

ЧП произошло накануне в селе Бутучаны Рыбницкого района. На резиновой лодке рыбачили двое мужчин.
Периодически выходили на берег, чтобы согреться, а потом снова возвращались в плавсредство.

В очередной раз один из них вышел на берег, другой продолжил рыбачить. Через время мужчина с берега услышал плеск воды и крики о помощи друга. Он снял верхнюю одежду и поплыл к тонущему, но не успел. Его приятель ушёл под воду, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Спасатели проверили береговую линию, но ни человека, ни лодки не нашли. Сейчас поисками пропавшего мужчины занимаются водолазы.

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