Трагедия на воде: молодой мужчина утонул в Днестре

Трагедия на воде: молодой мужчина утонул в Днестре

Инцидент произошел в селе Гидирим Рыбницкого района.

Компания с запасом алкоголя отправилась на рыбалку на реку. Прилично выпивший мужчина решил переплыть Днестр, но на середине реки стал тонуть. На помощь бросились местные рыбаки, но доплыть к человеку не успели: тот ушёл под воду.

На месте происшествия работают экстренные службы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Ведутся поиски утонувшего.

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