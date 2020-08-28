Трагедия на воде: молодой мужчина утонул в Днестре

0

Инцидент произошел в селе Гидирим Рыбницкого района.

Компания с запасом алкоголя отправилась на рыбалку на реку. Прилично выпивший мужчина решил переплыть Днестр, но на середине реки стал тонуть. На помощь бросились местные рыбаки, но доплыть к человеку не успели: тот ушёл под воду.

На месте происшествия работают экстренные службы, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Ведутся поиски утонувшего.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.