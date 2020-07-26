Трагедия на Кучурганском водохранилище: утонул мужчина

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Купаясь в неустановленном месте в состоянии опьянения, утонул мужчина. Трагедия произошла накануне днем в районе села Незавертайловка.

Компания отдыхала на берегу Кучурганского водохранилища, недалеко от пограничного поста. Как сообщили очевидцы, мужчина и его приятель с супругой приехали на велосипедах. Сначала купались все. Позже семейная пара осталась на берегу, а их знакомый пошёл в воду, пишет mvdpmr.org.

Со слов женщины, она видела, как мужчина плывет обратно к берегу, но отвлеклась, после он пропал из виду. Очевидцы говорят, погибший был нетрезвым.

Тело 39-летнего сельчанина водолаз обнаружил на дне водоёма. Обстоятельства выясняются.

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