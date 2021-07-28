Трагедия на Днестре: рыбак запутался в сетях и утонул

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Инцидент произошёл в селе Суклея Слободзейского района.

Очевидцы видели, как мужчина заходил в реку с рыбацкими сетями. Спустя некоторое время кто-то из рыбаков с берега заметил в запутанных сетях голову и позвонил в милицию. Тело 59-летнего жителя Суклеи из воды извлекли спасатели, пишет novostipmr.com.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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