Подробности трагедии на Днестре: мужчина спас подростка, а сам утонул

Подробности трагедии на Днестре: мужчина спас подростка, а сам утонул

37-летний мужчина отдыхал с семьёй на берегу реки недалеко от Кицкан. Когда услышал крики о помощи, подошёл ближе к воде и увидел подростка. Мальчик попал в яму, запутался в плавающей леске и стал тонуть. 

Мужчина бросился спасать ребёнка, помог мальчишке выбраться на берег, а сам застрял, почувствовал себя плохо и ушёл под воду. Тело мужчины было найдено спасателями через несколько дней, пишет novostipmr.com.

Расследование случившегося продолжается.

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