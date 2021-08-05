Подробности трагедии на Днестре: мужчина спас подростка, а сам утонул

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37-летний мужчина отдыхал с семьёй на берегу реки недалеко от Кицкан. Когда услышал крики о помощи, подошёл ближе к воде и увидел подростка. Мальчик попал в яму, запутался в плавающей леске и стал тонуть.

Мужчина бросился спасать ребёнка, помог мальчишке выбраться на берег, а сам застрял, почувствовал себя плохо и ушёл под воду. Тело мужчины было найдено спасателями через несколько дней, пишет novostipmr.com.

Расследование случившегося продолжается.

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