(ОБНОВЛЕНО) Трагедия на Ботанике: женщина упала с 14-го этажа

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Инцидент произошёл сегодня на улице Мелестиу в Кишинёве.

(ОБНОВЛЕНО 13.40) По данным полиции, речь идёт о 48летней женщине. Она проживала в квартире вместе с мужем. В момент трагедии находилась дома одна. Женщина не оставила предсмертную записку. Супруг погибшей рассказал, что жена длительное время находилась в депрессии.

Изначальная новость:

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Согласно полученным данным, женщина скончалась, передаёт publika.md.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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