Товары люксовых брендов на полмиллиона леев нашли на таможне у водителя грузовика (ФОТО)

Товары люксовых брендов на полмиллиона леев нашли на таможне у водителя грузовика (ФОТО)

Товары люксовых брендов остаются востребованными даже в период пандемии. Так, у водителя грузовика, ехавшего из Польши, нашли на таможне незадекларированные часы “Rolex”, браслеты “Cartier”, а также предметы одежды международных брендов.

Инцидент был зарегистрирован таможенниками поста “Крива”. Согласно предъявленным документам, водитель вёз бытовую технику молдавскому экономическому агенту. Кроме этого, по словам мужчины, у него при себе была энная сумма денег и больше ничего, что необходимо декларировать.

Однако в результате тщательной проверки таможенники обнаружили партию одежды и аксессуаров. Согласно предварительной оценке, общая их стоимость составляет более полумиллиона леев.

Товар был изъят. Водителю грозит уголовная ответственность за контрабанду. Обстоятельства инцидента выясняются.

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