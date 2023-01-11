Тотальный рост: цены на товары и услуги в Молдове выросли в 2022 году в разы

0

За год средние потребительские цены выросли на 30,2%. Продукты питания подорожали на 31,8%, непродовольственные товары – на 19,9%, а предоставляемые населению услуги – на 44%.

Куриные яйца за год стали на 59,1% дороже, овощи – на 56,1%, сахар – на 55,7%, фрукты – на 48,8%, мучные изделия и злаки – на 37%, мясо и мясные консервы – более чем на 21%, растительное масло – на 8,3%.

Горючее подорожало на 35,9%, стройматериалы на 25,7%, обувь и одежда – на 14,2% и 12,4%.

Что касается услуг, электричество подорожало в 2,7 раза, а газ – в 1,8 раза. Услуга перевозки пассажиров стала на 63,4% дороже, а общественного питания – на 26%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.