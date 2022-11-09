Тотальный рост цен в Молдове: овощи с начала года подорожали почти на 55%, а яйца – на 27%

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Цены на сельскохозяйственную продукцию в период с января по сентябрь 2022 года выросли на 118,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Такие данные обнародовало Национальное бюро статистики.

Так, по данным ведомства, за 9 месяцев 2022 года цены производителей на продукцию растениеводства выросли на 19,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Особенно подорожали ягоды – в 2,2 раза, бахчевые культуры – на 68,3%, овощи – на 54,7%, картофель – на 45,6%, пшеница – на 31,5%, зернобобовые культуры – на 30,6%, ячмень – на 26,0%, подсолнечник – на 13,8%, овёс – на 13,2%. При этом снизились цены производителей на семечковые плоды – на 17,8%, виноград – на 12,5%, табак – на 4,9%.

На продукцию животноводства цены производителей выросли на 17,2%, в том числе на яйца – на 26,7%, на скот и птицу (в живом весе) – на 16,2% и на молоко – на 14,8%.

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