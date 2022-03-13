Торжество Православия: Додон поздравил верующих с праздником и пожелал мира и здоровья

Торжество Православия: Додон поздравил верующих с праздником и пожелал мира и здоровья

Сегодня, в первое воскресенье Великого поста, Православная Церковь отмечает Торжество Православия. Этот праздник связан с окончательной победой Церкви над иконоборчеством в 843 году.

В этот день Игорь Додон принял участие в Божественной литургии в Свято-Георгиевском монастыре в селе Злоць. Он помолился за мир и покой на нашей земле и во всём мире.

– По случаю праздника передаю всем верующим нашей страны наилучшие пожелания. Желаю всем мира и здоровья, а постящимся – крепости духа, – написал он на своей странице в соцсети.

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