Торговым центрам разрешили работать в выходные

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Национальная комиссия по общественному здоровью разрешила торговым центрам работать в выходные дни при условии соблюдения всех мер против распространения коронавируса. Соответствующее решение было принято сегодня, 5 марта.

Таким образом, администраторы ТЦ должны будут следить за состоянием здоровья сотрудников, измерять температуру каждого посетителя и пускать их внутрь только при наличии маски. Гражданам с температурой и симптомами простуды вход будет воспрещён. Также должен соблюдаться норматив “один посетитель на 4 квадратных метра торгового помещения”.

С другими обязательными к соблюдению мерами можно ознакомиться здесь.

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