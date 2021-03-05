Торговым центрам разрешили работать в выходные

Торговым центрам разрешили работать в выходные

Национальная комиссия по общественному здоровью разрешила торговым центрам работать в выходные дни при условии соблюдения всех мер против распространения коронавируса. Соответствующее решение было принято сегодня, 5 марта. 

Таким образом, администраторы ТЦ должны будут следить за состоянием здоровья сотрудников, измерять температуру каждого посетителя и пускать их внутрь только при наличии маски. Гражданам с температурой и симптомами простуды вход будет воспрещён. Также должен соблюдаться норматив “один посетитель на 4 квадратных метра торгового помещения”.

С другими обязательными к соблюдению мерами можно ознакомиться здесь.

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